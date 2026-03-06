СвЖД отправила первый контейнерный поезд длиной 142 условных вагона из Тобольска

Свердловская железная дорога (СвЖД) осуществила тестовую отправку первого ускоренного контейнерного поезда длиной 142 условных вагона из Тобольска (Тюменская область) во Владивосток, сообщили в пресс-службе СвЖД. Далее груз морским путем будет доставлен в Китай.

Поезд был сформирован на станции Денисовка, примыкающей к Тобольску. К месту назначения он движется по специально разработанному графику с повышенной скоростью. В будущем отправлять такие составы из региона планируется на регулярной основе.

Отправка стала продолжением развития сервиса, запущенного по запросу крупного нефтехимического холдинга для ускоренной доставки полипропилена из Тюменской области на Дальний Восток контейнерными поездами повышенной длины. Первый поезд длиной 100 вагонов был отправлен из Тобольска во Владивосток 16 сентября 2024 года. В 2025 году длину поездов увеличили до 125 вагонов, и их отправка на Дальний Восток осуществлялась 13-15 раз в месяц.

С начала 2026 года на припортовые станции Владивосток, Находка-Восточная и Мыс Чуркин отправлено 17 поездов длиной 125 вагонов. С момента запуска сервиса в сентябре 2024 года было отправлено 123 длинносоставных поезда. Новый формат позволяет грузоотправителю более эффективно планировать логистику и снижать транспортные расходы, а также увеличивает провозную способность Восточного полигона железных дорог.

Ирина Пичурина