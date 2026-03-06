«Турбо Облако» расширило возможности сервиса «Облачный диск»

Компания «Турбо Облако», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», расширила возможности сервиса «Облачный диск», чтобы усилить контроль безопасности и прозрачность использования корпоративного облачного хранилища. В сервисе для совместной работы с документами и хранения файлов появились новые функции: надежный встроенный антивирус, а также инструменты для формирования детализированных отчетов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Интеграция антивируса обеспечивает автоматическую проверку загружаемых файлов на наличие вредоносного кода. Антивирус регулярно обновляет базы сигнатур и поддерживает широкий спектр форматов — от архивов и исполняемых файлов до изображений и PDF-документов. Это поможет компаниям снизить риск распространения вредоносных программ внутри корпоративной среды без внедрения дополнительных решений киберзащиты.

Еще одна новая возможность «Облачного диска» — формирование отчетов по пользователям. Администраторы могут выгружать данные о количестве пользователей, объеме занятого пространства, установленных квотах и дате последней активности. Такие инструменты дают полное представление об использовании сервиса, упрощают контроль доступа и помогают оптимизировать распределение ресурсов.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»:

«Мы последовательно развиваем “Облачный диск” как корпоративную платформу для безопасной совместной работы с документами. Новые инструменты антивирусной защиты и аналитики по пользователям усиливают контроль и прозрачность использования сервиса, что особенно важно для компаний с распределенными командами и высокими требованиями к безопасности данных».

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО:

«Сегодня корпоративные команды работают с файлами постоянно — обмениваются документами, хранят рабочие материалы, подключают к процессу коллег из разных городов. Поэтому бизнесу важно не просто место для хранения, а понятная и надежная среда, где можно спокойно работать с данными. Новые возможности “Облачного диска” делают сервис более практичным инструментом для повседневной работы: он помогает поддерживать порядок в корпоративных файлах и дает ИТ-специалистам больше уверенности в том, что данные компании находятся под контролем».

«Облачный диск» — это защищенное корпоративное хранилище документов и медиафайлов, развернутое на инфраструктуре «Турбо Облака». Сервис обеспечивает надежное хранение данных с разграничением прав доступа, поддерживает совместную работу команд, а также интеграцию с корпоративными системами через API и AD/LDAP. Пользователям доступна синхронизация локальных папок, работа через веб-интерфейс и приложения для Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Ответственность за отказоустойчивость и доступность сервиса находится на стороне команды облачного провайдера.

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767 г. Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера А https://www.company.rt.ru/