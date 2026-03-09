Квадраты выходят на торг

Ижевск оказался среди городов с наиболее заметной динамикой предложения на вторичном рынке жилья. По данным «Авито Недвижимости», в январе 2026 года столица Удмуртии показала максимальный рост числа объявлений о продаже квартир по стране — предложение увеличилось на 15% год к году. При этом средняя стоимость квартиры составила около 5 млн руб. Как на этом фоне меняются спрос, цены и условия покупки жилья, а также чего ждать в отрасли в ближайшие месяцы, рассказали эксперты и участники рынка.



Предложение и спрос

Столица Удмуртии стала лидером среди крупных городов по росту предложения на вторичном рынке жилья, сообщают аналитики платформы «Авито Недвижимость». В январе 2026 года на фоне общего снижения числа сделок с вторичным жильем в России (–4%) Ижевск показал значительный рост — количество предложений увеличилось на 15% по сравнению с январем прошлого года. При этом средняя цена 1 кв. м в столице Удмуртии составила 104 тыс. руб., а средняя стоимость квартиры оценивается в 5 млн руб.

Как пояснил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, рост средних цен на рынке связан со структурными изменениями: доступные объекты уходят быстрее, а в экспозиции остается более дорогое жилье.

«Недвижимость по-прежнему воспринимается россиянами как надежный защитный актив, поэтому собственники чаще предпочитают сохранять объект в продаже и ждать подходящего покупателя, чем идти на значительный дисконт»,— отметил эксперт.

По словам ижевского риелтора Александра Загуменнова, в последние месяцы спрос снижается, а покупатели стали активнее торговаться и тщательнее подходить к выбору объектов. Продавцам, заинтересованным в быстрой продаже, приходится идти на уступки. При этом на рынке остаются отдельные проекты и районы, где квартиры по-прежнему продаются по высоким ценам, особенно если речь идет о востребованных локациях. «В то же время на рынке по-прежнему достаточно покупателей с наличными средствами, тогда как рыночную ипотеку берут неохотно из-за высокой ставки», — отметил господин Загуменнов.

Эксперты также обращают внимание на изменение динамики предложения. По словам основателя федеральной сети союза риелторов «Полезные люди» Юрия Паршикова, рост числа объявлений не обязательно свидетельствует о расширении рынка. Чаще это связано с тем, что квартиры продаются дольше и остаются в экспозиции. Дополнительный фактор — выход на рынок инвестиционных объектов, приобретенных несколько лет назад.

«Вторичный рынок жилья в Ижевске сейчас переживает фазу охлаждения после нескольких лет активного роста. Спрос никуда не исчез, но покупатели стали значительно осторожнее и принимают решения заметно дольше. Если раньше ликвидная квартира могла продаться в течение месяца, то сейчас срок экспозиции нередко составляет 2–3 месяца, а иногда и больше»,— рассказал Юрий Паршиков.

По его словам, покупатели все чаще сравнивают предложения и практически всегда выходят на переговоры о цене. В результате торг становится стандартной частью сделки, а итоговая стоимость объекта нередко оказывается ниже заявленной. «Рост предложения в Ижевске на фоне снижения количества сделок по стране — достаточно понятная ситуация. Когда спрос немного замедляется, объекты дольше остаются в продаже, и витрина автоматически растет. Плюс часть собственников выводит на рынок инвестиционные квартиры, которые покупались несколько лет назад»,— пояснил господин Паршиков.

В структуре спроса по-прежнему преобладают квартиры массового сегмента, отмечают эксперты. Основной покупатель на рынке — семьи, решающие жилищный вопрос, поэтому наибольший интерес вызывают однокомнатные и компактные двухкомнатные квартиры. Более дорогие объекты продаются значительно медленнее из-за узкого круга потенциальных покупателей.

Похожие тенденции наблюдают и в агентстве недвижимости «Этажи» в Ижевске. «По сравнению с началом прошлого года в начале 2026 года мы наблюдаем рост спроса и предложения на вторичном рынке жилья. Во многом это связано с изменениями в программе семейной ипотеки (с 1 февраля 2026 года на семью разрешена только одна семейная ипотека, оба супруга обязательно выступают созаемщиками.— “Ъ-Удмуртия”). Ее завершение в прежней редакции подстегнуло рынок: многие клиенты старались быстрее продать свои объекты по рыночной цене, чтобы сформировать первоначальный взнос для покупки жилья по льготной ипотеке»,— прокомментировал руководитель отдела продаж «Этажей» Константин Володоманов.

Цены

Ценовая динамика на рынке пока остается сдержанной. По оценкам участников рынка, за последние полгода стоимость вторичного жилья в Ижевске скорее стабилизировалась, хотя отдельные сегменты продолжают дорожать. «Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке сейчас находится примерно на уровне 100—120 тыс. руб. При этом реальные цены сделок часто оказываются ниже цен в объявлениях, потому что торг стал обычной частью переговоров между покупателем и продавцом»,— отметил Юрий Паршиков.

Схожую динамику фиксируют и в «Этажах». По словам руководителя отдела ипотеки и страхования Елены Магды, стоимость 1 кв. м за последний год заметно выросла. Если в январе 2025 года она составляла 90,9 тыс. руб., в июле 2025 года она выросла до 96,8 тыс. руб., а в январе текущего года составляет уже 100,5 тыс. руб. При этом темпы роста постепенно снижаются.

Ипотека

Отдельным фактором, влияющим на рынок, остается ипотека. По мнению экспертов, несмотря на снижение ключевой ставки, кредиты на вторичное жилье остаются достаточно дорогими, поэтому значительная часть покупателей предпочитает сделки с минимальным заемным финансированием. Вместе с тем банки постепенно смягчают условия, и это начинает влиять на структуру сделок.

«При покупке вторичного жилья наши клиенты стали оформлять ипотеку на более крупные суммы, поскольку рыночные кредиты постепенно становятся доступнее. Если в начале 2025 года средняя сумма ипотечных средств составляла 1,371 млн руб., то к началу 2026 года она увеличилась до 2,006 млн руб.»,— добавила госпожа Магда.

Вместе с тем, по словам Александра Загуменнова и Юрия Паршикова, несмотря на снижение ключевой ставки, кредиты остаются достаточно дорогими для массового покупателя, поэтому многие ижевчане откладывают решение о покупке жилья с привлечением ипотеки или стараются минимизировать объем кредитования. В результате значительная часть сделок на вторичном рынке проходит либо полностью за собственные средства, либо с небольшим объемом заемных средств, а эффект от снижения ключевой ставки пока проявляется постепенно.

Перспективы

По оценкам экспертов, в ближайшие месяцы рынок вторичного жилья Ижевска останется в состоянии умеренной активности. «В ближайшие месяцы рынок, скорее всего, будет двигаться в сторону стабилизации. Спрос останется умеренным, продавцы будут постепенно корректировать ценовые ожидания, а покупатели продолжат внимательно считать экономику сделки»,— прокомментировал Юрий Паршиков.

При этом риелторы не ожидают резкого снижения стоимости жилья. По мнению Александра Загуменнова, цены могут корректироваться лишь в отдельных проектах с завышенными ожиданиями продавцов, тогда как в целом рынок, скорее всего, будет находиться в фазе стагнации до середины года.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от ситуации с ключевой ставкой и доступностью ипотечного кредитования. Если условия по займам продолжат постепенно улучшаться, вторичный рынок может заметно оживиться уже во второй половине года. Пока же участники рынка ориентированы на ценовые переговоры, а торг становится неотъемлемым элементом сделок.

Татьяна Колегова