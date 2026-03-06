В Казани в Городской клинической больнице № 7 им. М. Н. Садыкова пациент восстановил зрение после сильного отравления метанолом. Это первый подобный случай в России, сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане впервые в России пациенту вернули зрение после отравления метанолом

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане впервые в России пациенту вернули зрение после отравления метанолом

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пациент выпил в Индонезии местное вино, а уже в Казани начал терять зрение. На третий день после поступления в отделение острых отравлений его состояние оценивали как критическое, поскольку слепота при таком отравлении считалась необратимой.

Врачи продолжили терапию, проводили гемодиализ и на третий день пациент увидел свет, а через несколько дней зрение восстановилось почти полностью.

Пациента выписали из больницы.

Анна Кайдалова