В Татарстане впервые в России пациенту вернули зрение после отравления метанолом
В Казани в Городской клинической больнице № 7 им. М. Н. Садыкова пациент восстановил зрение после сильного отравления метанолом. Это первый подобный случай в России, сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пациент выпил в Индонезии местное вино, а уже в Казани начал терять зрение. На третий день после поступления в отделение острых отравлений его состояние оценивали как критическое, поскольку слепота при таком отравлении считалась необратимой.
Врачи продолжили терапию, проводили гемодиализ и на третий день пациент увидел свет, а через несколько дней зрение восстановилось почти полностью.
Пациента выписали из больницы.