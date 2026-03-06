Тюменца обвинили в отмывании $1,2 млн в США

Министерство юстиции США обвинило гражданина России родом из Тюмени Николая Бузолина в отмывании более $1,2 млн, полученных в результате мошеннической схемы с медицинским оборудованием. Как сообщила пресс-служба ведомства, в Хьюстоне, штат Техас, уже состоялось первое слушание по делу россиянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Следствие установило, что в июле 2025 года Николай Бузолин создал в Хьюстоне компанию Versiola, занимающуюся производством медицинского оборудования. В период с июля по октябрь 2025 года он открыл 11 банковских счетов, используя ложные документы для скрытия фактического контроля над компанией.

С августа 2025 года по январь 2026 года Versiola подавала заявки в программы Medicare Part C на сумму свыше $400 млн за оборудование, которое не поставлялось пациентам. В результате компания получила от страховщиков не менее $1,7 млн. По данным ведомства, Николай Бузолин и его соучастники перевели более $1,2 млн на зарубежные счета.

После вывода денег гражданин РФ приобрел билет на рейс в Москву, пытаясь скрыться. Однако сотрудники ФБР задержали его до посадки на самолет. В настоящее время он находится под стражей.