Выручка и прибыль липецкой «дочки» австрийской Hawle сократились в 2025 году

Липецкое ООО «Хавле Индустриверке» (дочерняя структура австрийской Hawle) закончило 2025 год с чистой прибылью в 99 млн руб., что почти вдвое меньше, чем годом ранее (196 млн руб.). Выручка предприятия также упала — на 28%, с 2,2 млрд до 1,6 млрд руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности общества, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

На этом фоне себестоимость продаж структуры Hawle также существенно сократилась — на 38%, с 1,4 млрд до 900 млн руб. Прибыль от продаж упала на 45%, с 241 млн до 134 млн руб., а прибыль до налогообложения — на 44%, с 248 млн до 140 млн руб.

Дебиторская задолженность компании увеличилась на 13%, с 328 млн до 371 млн руб. Кредиторская задолженность, напротив, сократилась на 12%, со 226 млн до 199 млн руб.

Активы предприятия увеличились на 3%, с 2,25 млрд до 2,3 млрд руб. При этом оборотные активы выросли на 5%, с 1,7 млрд до 1,8 млрд руб., в то время как внеоборотные — уменьшились на 4%, с 486 млн до 468 млн руб.

По собственным данным, компания с 2007 года работает на территории ОЭЗ «Чаплыгинская», развивая производство водозапорной арматуры и пожарных гидрантов. Hawle позиционирует себя как «семейное предприятие» со штаб-квартирой в Австрии и множеством заводов в Европе, производящих тяжелую арматуру для водоснабжения уже более 70 лет. В России продукция группы представлена с 1996 года, а ее филиал открыт в Москве с 2005 года. По данным Rusprofile, ООО «Хавле Индустриверке» зарегистрировано в Чаплыгине Липецкой области в 2007 году. Основной вид деятельности — производство прочих стальных изделий первичной обработкой. Уставный капитал — 12,3 млн руб. Владеет компанией австрийская «Хавле Бетайлигунгсгезельшафт мбх». Руководит обществом Иван Кейвомяги.

В 2022 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Хавле Индустриверке» не планирует покидать российский рынок «несмотря на экономическую ситуацию».

Егор Якимов