Четверо военнослужащих из Самарской области освобождены из плена

В Россию из украинского плена вернутся 200 военнослужащих, четверо из которых — жители Самарской области. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.

«Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

Вскоре, как отмечается, военные вернутся в Россию, где продолжат проходить лечение и реабилитацию.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

