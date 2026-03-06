Четверо военнослужащих из Самарской области освобождены из плена
В Россию из украинского плена вернутся 200 военнослужащих, четверо из которых — жители Самарской области. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
«Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь»,— говорится в сообщении.
Вскоре, как отмечается, военные вернутся в Россию, где продолжат проходить лечение и реабилитацию.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.