Четверо военнослужащих из Самарской области освобождены из плена

В Россию из украинского плена вернутся 200 военнослужащих, четверо из которых — жители Самарской области. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь»,— говорится в сообщении. 

Вскоре, как отмечается, военные вернутся в Россию, где продолжат проходить лечение и реабилитацию. 

В сообщении Минобороны РФ говорится, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США. 

Сабрина Самедова