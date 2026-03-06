«Москвич» начал продажи кроссоверов М70 и М90
Автозавод «Москвич» объявил о начале продаж двух новых кроссоверов М70 и М90. Цены на модели начинаются от 3,1 и 4,2 млн руб. соответственно, сообщила пресс-служба автопроизводителя «Известиям».
«Москвич 70» представлен в комплектациях «Драйв» и «Ультра». В базовой версии первая из них оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л. с., который работает в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В комплектации «Ультра», цены на которую начинаются от 3,5 млн руб., установлен двухлитровый двигатель мощностью 200 л. с. с девятиступенчатым автоматом.
Модель «Москвич 90» представлена в комплектации «Ультимейт». Она оснащена двухлитровым двигателем и автоматической девятиступенчатой трансмиссией.