По итогам прошлого года заказчики Татарстана заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) 44 тыс. контрактов на общую сумму 59 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета республики по закупкам Марат Зиатдинов.

В Татарстане объем госзакупок у малого бизнеса составил 59 млрд рублей

Всего в 2025 году заказчики из Татарстана заключили 77 тыс. контрактов, доля МСП составила 57%.

Госкомитет провел 814 централизованных закупок на сумму более 8 млрд руб., из которых 574 — у малого бизнеса. Более 80% контрактов заключено с республиканскими поставщиками.

Наибольший объем закупок у малого бизнеса пришелся на компьютерную технику (210 млн руб.), офисную бумагу (147 млн руб.) и транспорт (139 млн руб.).

Анна Кайдалова