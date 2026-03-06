«Стоит перестать стесняться составления перечня подарков»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Недавно девушка разнообразных талантов, в том числе уже несколько лет работающая ювелирным дизайнером, задала в своем блоге вопрос: какую кнопку добавить на сайт, чтобы девушки могли отправлять своим избранникам тот или иной товар с намеком на подарок?

В комментариях были разные варианты — от «предложить подарок» до «рассказать любимому». Потом, правда, начались размышления: если рассылка не запросит согласия получателя, и посетитель сайта сам укажет чьи-то данные, это будет незаконно. Само же обсуждение кнопки быстро вышло за рамки «любимого», потому что подарки дарят и родители детям, и братья сестрам, и друзья — друг другу.

В моей системе координат достаточно обычной кнопки share на сайте. А дальше пользователь пусть сам решает, хочет ли он кому-то показать вариант подарка. Но дискуссия, на мой взгляд, все-таки о другом: мы по-прежнему не умеем красиво и элегантно составлять вишлисты. Нам кажется неловким самому выбирать себе подарок. Именно поэтому и придумываются формулировки вроде «намекнуть».

Но почему, собственно, нужно намекать? Что такого в том, чтобы просто сказать: «Я хочу вот это»? А в случае менее близких отношений для этого и существует вишлист — список вариантов с разным бюджетом и разной степенью включенности. Возможно, стоит перестать стесняться и спокойно составлять перечни возможных презентов. Не намекать, а говорить прямо. Это совершенно нормально и сильно облегчает жизнь тому, кто выбирает для вас подарок.

Анна Минакова