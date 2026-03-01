«Сегмент light industrial зафиксировал очередной рекорд»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сегмент light industrial в Московском регионе зафиксировал очередной рекорд. За год совокупный фонд качественных площадей малого формата достиг 1,2 млн кв. м, а ввод новых объектов составил более 430 тыс. кв. м, почти на 50% больше, чем годом ранее. При этом почти 40% объема приходится на южное направление, еще около 20% — на юго-восток и север, посчитали эксперты компании IBC Real Estate.

Рынок light industrial в России находится на раннем этапе формирования. Московский регион здесь выступает локомотивом, так как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области предложение только начинает складываться, а в остальных регионах реализуются единичные проекты, отмечают брокеры. С

труктура предложения в столице пока концентрируется в традиционных локациях. В разрезе магистралей лидируют Симферопольское, Ленинградское и Каширское шоссе. Компании арендуют и приобретают блоки там, где они уже построены: рынок все еще движется вслед за объемом ввода.

Сегодня спрос действительно следует за предложением — компании арендуют и покупают там, где уже построены качественные блоки. Но рынок быстро меняется. К примеру, западное направление, которое ранее уступало по доле ввода, постепенно набирает вес. Рынок будет реагировать на появление новых проектов с продуманной концепцией и сильной логистикой, особенно если речь идет о локациях вблизи МКАД. По оценкам экспертов компании Sezar Group, в среднесрочной перспективе юго-западное направление может выйти в число лидеров именно за счет таких проектов.

Светлана Бардина