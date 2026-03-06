Знаменитый писательский поселок Переделкино в последнее время стремительно превращается в очень модную творческую локацию, в том числе и в арт-кластер. Хотя, конечно, это место имеет давнюю историю, приближающуюся к вековой. И не только «из жизни членов Союза писателей», но и музейную.

Но главное — тут за каждой калиткой и деревянным забором хранятся судьбы, легенды, скандалы, романы. По преданию, в начале 1930-х годов Максиму Горькому пришла идея решить «жилищный вопрос» для писателей, чтобы им ничего не мешало творить. Тогда он придумал построить под Москвой писательский поселок. Вдохновили его на сей шаг, как говорят, европейские загородные резиденции для деятелей культуры, о которых писатель рассказал Иосифу Сталину.

В середине 1930-х на первые дачи со знаменитыми переделкинскими полукруглыми террасами заезжают Демьян Бедный, Мариэтта Шагинян, Борис Пастернак и Корней Чуковский. Автор «Мухи-Цокотухи» устраивает тут детские праздники с кострами, наряжается, читает свои сказки, создает потрясающую библиотеку. После его ухода родственники открывают самый первый музей на территории городка. Помнится, всем моим разновозрастным детям больше всего в школе нравилась экскурсия именно туда — с костром, чаепитием, рассказами о книгах (детских и взрослых).

В 1990-е годы в Переделкино открываются музеи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. А Евгений Евтушенко и Зураб Церетели обустраивают в поселке музеи собственных имен еще при жизни. Были у этого места и говорящие названия. Говорят, одно время поселок неофициально называли «Перепискино». Слежка, доносы творцов друг на друга, внешний контроль властей — одним словом, серпентарий. В соседний поселок Мичуринец заселили семьи сотрудников НКВД, чтобы «пригляд» был ежечасный. Одна из легенд гласила, что название литературного поселка пошло от необходимости постоянной «переделки» писательских текстов по требованию советской цензуры.

Здесь были дачи у Ильи Эренбурга, Исаака Бабеля, Константина Паустовского, Арсения Тарковского, Александра Фадеева, Беллы Ахмадулиной, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Андрея Вознесенского, Льва Кассиля, Валентина Катаева. Про еще одного жителя Переделкина — Виктора Шкловского, а также про новоиспеченный музейный дом «Первая дача» поговорим совсем скоро.

Дмитрий Буткевич