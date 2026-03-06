Двое взрослых и младенец погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

Три человека погибли в ДТП на трассе в Мариинском муниципальном округе Кузбасса. Авария произошла на 12 км автодороги Р-255 «Сибирь», сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, водитель Toyota Corolla Runx, выполняя обгон грузового автовоза, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии на месте погибли водитель иномарки, ее пассажирка и трехмесячная девочка.

СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Александра Стрелкова