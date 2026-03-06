В Башкирии сирот–участников СВО будут обеспечивать жильем в первую очередь

Комитет Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов планирует рассмотреть законопроект о первоочередном обеспечении жильем сирот–участников СВО. Изменения планируют внести в региональный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что сироты, принимавшие участие в спецоперации, смогут решить квартирный вопрос в первоочередном порядке. «Предусматривается два формата поддержки на выбор: предоставление жилплощади по договору социального найма либо денежная выплата для покупки жилья в собственность или погашения ипотечного займа. Участники СВО будут иметь приоритет перед другими очередниками»,– поясняет председатель парламента республики Константин Толкачев.

Преимущество при решении жилищного вопроса получат не только военнослужащие, воевавшие непосредственно в зоне проведения СВО, но и те, кто служил на приграничных территориях.

Майя Иванова