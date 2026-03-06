Сменился руководитель АО «ЯрГЭТ»

В Ярославле городское транспортное предприятие АО «ЯрГЭТ» возглавил Александр Шутов. Соответствующая информация размещена на сайте предприятия.

При этом в сервисах проверки контрагентов директором по-прежнему значится Денис Пырлог. «Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Пырлог, также руководящий АО «Ярославское АТП», отправился на Донбасс восстанавливать инфраструктуру новых территорий. За пределами Ярославской области он находится примерно с декабря 2025 года.

«Я взял отпуск за свой счет на обоих предприятиях и уехал восстанавливать инфраструктуру Донбасса, строим дороги, мосты и так далее. Надеюсь, что вернусь, все будет хорошо и приступлю к исполнению своих обязанностей»,— комментировал Денис Пырлог «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова