В Оренбуржье из-за погодных условий ввели ограничения для автобусов, маршруток и грузовиков

С 14:00 (MSK+2) 6 марта в Оренбуржье на участке автодороги ввели ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Связано это с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Речь идет об участке автомобильной дороги Каменноозерное — Медногорск в Кувандыкском муниципальном округе: со 177-го км (выезд из Медногорска) по 184-й км (пересечение с автодорогой федерального значения «Подъезд к пункту пропуска “Орск”» км 207).

По предварительной информации, снять ограничения планируют в 20:00 6 марта.

Руфия Кутляева