Жалобы на мусор и сломанный паром в селе под Астраханью заинтересовали следствие

В селе Оранжереи Астраханской области началась процессуальная проверка нарушений прав местных жителей. Следственные органы заинтересовали публикации в СМИ о проблемах с вывозом мусора и неработающей паромной переправой. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По данным СМИ, мусорные контейнеры в Оранжереях находятся в ветхом состоянии, сломаны и не пригодны для использования. Из-за этого сельчанам приходится выбрасывать мусор прямо на улицу. На контейнерных площадках образуются стихийные свалки.

Кроме того, следствие проверит функционирование паромной переправы. Она не работает около 1,5 месяца. Переправа — единственный способ для 500 местных жителей добраться до другого берега, где находятся больницы и службы экстренной помощи. Предварительно известно, что корпус парома повредил лед.

После проверки сотрудники СК дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за ЖКХ и транспорт в Оранжереях.

