Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сruisecup Фото: Сruisecup

Пока одни думают, как сэкономить с ИИ, другие продолжают создавать вполне физические продукты и зарабатывать на этом. 18-летний Майкл Саттерли придумал свою версию кейса для металлических банок с напитками. Он изучил 3D-печать, моделирование и сделал тестовые версии. В 2025 году так называемый тактический держатель для банки стал главным героем соцсетей.

На завирусившемся видео Майкл сидит за столом, а перед ним стоит банка Dr Pepper. В руке Майкла — черная полимерная конструкция, полностью обхватывающая газировку. Но магия в том, что после этого парень заносит держатель с пустой емкостью над новой банкой. Проходит мгновение — и старая банка вылетает, а новая попадает внутрь держателя, сохраняющего температуру. Можно наслаждаться напитком снова.

Видео в интернете посмотрели 50 млн человек. Люди в комментариях стали просить молодого предпринимателя создать кейс, вмещающий две банки сразу. Майкл так и сделал, и это принесло ему еще больший успех. Компания Саттерли Cruise Cup заработала $300 тыс. только в ноябре 2025-го, пишет Business Insider. «3D-печать большого изделия может занять 10 часов, поэтому, если вы получите 10 заказов, вам понадобится 100 часов печати», — рассказывал предприниматель. Так что из-за наплыва клиентов компании пришлось оперативно закупить 30 принтеров, а затем переместиться из домашнего офиса на склад. Помещение вмещало уже 130 принтеров.

В 2026-м Cruise Cup планирует перейти от полимеров к изделиям из нержавеющей стали. Сейчас на сайте проекта — целый ассортимент держателей. Базовый стоит $15, двойной — $30. Майкл Саттерли говорит: «Если у вас появилась идея, реализуйте ее как можно скорее и никого не слушайте. Уже после этого можно совершенствовать продукт, но он уже существует».

Яна Лубнина