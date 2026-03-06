Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пылесос Хьюберта Сесила Бута

Фото: SSPL / Getty Images

Подметать полы не любит никто. Неудивительно, что в промышленном XIX веке инженеры старались вовсю, придумывая технику для уборки. Получалось так себе. Лишь в 1901 году британский инженер Хьюберт Сесил Бут получил патент на устройство, всасывавшее пыль.

Машина была размером с сарай, рычала так, что на улицах пугались лошади, и не вмещалась даже в самые приличные дома: шланги приходилось тянуть в комнаты через окно. Но машина работала и была страшно популярна: Бута с его агрегатом приглашали даже в Вестминстерское аббатство.

А еще через шесть лет уборщик из Огайо Джейм Спенглер сумел сделать свою модель пылесоса размером примерно со швабру. Не имея средств, чтобы наладить производство, он предложил выкупить патент мужу своей кузины Уильяму Гуверу. Тот забрал патент, построил фабрику и заработал миллионы, забыв о Спенглере, который так и умер в нищете. Увы, грязь бывает не только на полу.

Павел Шинский