Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Action Images / Stu Forster General View / Reuters Фото: Action Images / Stu Forster General View / Reuters

Поставить незначительную сумму и сорвать куш — мечта любого игрока. В ставках на спорт самый удивительный случай был зафиксирован в 1995 году в Англии. Тогда на ипподром в Ноттингеме пришла дама, которая раньше никогда не играла на скачках. Она просто ничего не знала ни про фаворитов, ни про аутсайдеров, поэтому смело поставила на приглянувшуюся ей лошадку пять пенсов.

В те годы это было меньше, чем стоимость чашки кофе. Причем ставка была не одиночной, это был «экспресс» на несколько заездов. Сначала всерьез ее никто не воспринимал, но потом произошло невероятное. Лошадь, которая никогда не выигрывала, начала оставлять не у дел признанных фаворитов, и, чудо, взяла верх во всех заездах, на которые ставила неизвестная англичанка.

История стала резонансной, потому что коэффициент той ставки был самым большим в истории беттинга — 3 072 887,00. Эта цифра попала в Книгу рекордов Гиннеса и принесла удачливой даме из Британии 153644,40 фунта стерлингов. Это около $200 тыс. Такую сумму при ставке стоимостью меньше чашки кофе с тех пор не смог выиграть никто.

Владимир Осипов