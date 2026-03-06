Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По статистике двух последних месяцев, самой продаваемой автомобильной шиной на одном из популярных отечественных маркетплейсов стала продукция французской компании Michelin. С этого года шины внесены в санкционные списки Евросоюза, но никто их из Франции, понятное дело, не возит.

Приезжают они из КНР напрямую к конечному потребителю от китайского продавца, вернее, продавцов, которых сотни, если не тысячи. То есть это никакой не параллельный импорт. И относительно скромная цена такого товара обусловлена в том числе и тем, что бизнес в КНР не платит НДС, экологический сбор, ему не надо получать всевозможные сертификаты... Кроме того, маркетплейс, по свидетельству игроков рынка, берет с китайских продавцов меньшую комиссию, чем с отечественных.

Эту тема подняли представители Ikon Tyres на специальном мероприятии в Мурманске, где российская компания представляла свои новые шины, подготовленные к следующей зиме, а также делилась планами на будущее. Так вот, этого будущего у отечественной шинной промышленности может не быть вовсе, если не будут соблюдаться правила честной добросовестной конкуренции, высказал опасения генеральный директор Ikon Tyres Андрей Пантюхов.

Понятное дело, что потребителя, заказывающего шины в удобный пункт выдачи рядом с домом, волнует прежде всего цена продукта, а не возможные убытки отечественных производителей. Некоторые успели даже сообразить, что выгоднее приобретать не комплект, а четыре раза по одной шине, чтобы не платить ввозную пошлину, которая предусмотрена, когда цена покупки превышает эквивалент в €200.

Но надо не забывать и о том, что подобная покупка — это кот в мешке. Никто не дает тебе гарантий, что это действительно Michelin, выпущенный на китайском заводе марки, а не подделка. Нет и гарантий того, что продукт этот годится для наших дорог и для нашего климата. А шины — это безопасность, экономить на которой не всегда разумно.

Дмитрий Гронский