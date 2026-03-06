С 4 марта ресторан MUST (входит в группу Bona People) запустил коллаборацию с баскетбольным клубом «Зенит». В рамках нее в меню появились две авторские позиции: десерт «Чистое попадание» и коктейль «Шестой игрок». Таким образом концепт-шеф Bona People Алексей Ермаков и его команда обыграли главные символы игры — азарт болельщиков, напряжение финальной секунды и радость точного броска.

Десерт стилизован под баскетбольный мяч. Под оболочкой из белого шоколада скрывается плотный кейк-попс с насыщенным вкусом какао. Внутри — ганаш и клубничное кули. Как пояснил Алексей Ермаков, идея в контрасте: сдержанная форма и взрывная, яркая начинка, которая растекается во рту так же эмоционально, как радость игроков и болельщиков после забитого мяча.

Помимо этого, в MUST создали коктейль в фирменном голубом цвете. Назвали его в честь болельщиков — «Шестой игрок». Безалкогольная версия «Шестого игрока» представляет суперфудовый дуэт спирулины и лемонграсса, дополненный ванилью и тоником.

Спешл будет доступен в ресторане до завершения баскетбольного сезона (30 июня 2026 года). Накануне же его официального запуска в MUST прошла встреча с капитаном БК «Зенит» Трентом Фрейзером, тренером сине-бело-голубых по ОФП Юре Драксларом и концепт-шефом Bona People Алексеем Ермаковым. Встречу провел Антон Забелин — ведущий баскетбольных матчей БК «Зенит». Гости обсудили адаптацию игроков в России, первое впечатление о стране, прогулки по Санкт-Петербургу и отношение к местной кухне. Не обошлось и без разговоров о красоте русских женщин.

Как отметил Трент Фрейзер, за те четыре года, что он играет в «Зените», он прекрасно адаптировался в России. «Конечно, единственная проблема была в том, что здесь холодно. Поэтому, когда я поехал домой, я запасся зимними куртками. Но больше у меня нет никаких проблем,— прокомментировал Трент.— Мне нравится жить в России, нравится русская культура. Я наслаждаюсь каждым моментом, что нахожусь здесь».

Однако, отвечая на вопрос о предпочтениях в русской кухне, баскетболист признался, что у него до сих пор нет любимого блюда, хотя он ее «постоянно исследует».

Рассказывая о специальном меню для игроков, Юре Дракслар рассказал, что клуб старается отталкиваться от того места, где играет. «Например, если мы едем в Пермь, то заказываем посикунчики — это как жареные пельмени. Сначала мы заказали килограмм, но потом наши игроки сказали, что им не хватает и нужно больше. Поэтому мы заказали два, три килограмма. Если говорить серьезно, то мы ориентируемся на тот этап сезона, на котором находимся. Также имеет значение, есть у нас сегодня матч или нет. Если это день игры, то еда у нас более постная. Мы стараемся соблюдать баланс калорий и протеинов. Конечно, все зависит от стадии чемпионата, и каждая деталь здесь важна»,— заключил тренер.

Как отметил Алексей Ермаков, спортсмены перед играми не ходят в ресторан, потому что соблюдать тут режим сложно. «Когда ты приходишь в ресторан, ты отдаешься пороку»,— пошутил шеф. И к слову о пороках, на вопрос, что Трент думает о русских девушках, иностранец ответил на чистом русском языке: «Красотки!»

