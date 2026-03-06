Башкирская «Союзпромптица» осталась в лидерах по производству индейки в России

Владеющее Башкирским птицеводческим комплексом имени Мажита Гафури (находится в Мелеузе) ООО «Союзпромптица» по итогам 2025 года заняло третье место в России по производству мяса индейки. По данным Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), компания, которой принадлежит продукция под брендом «Индюшкин», произвела 27,7 тыс. тонн мяса в убойном весе, что на 2,35 тыс. меньше, чем в 2024 году.

Лидерами отрасли остаются группы компаний «Дамате» и «Черкизово» с выпуском 268 тыс. и 67,8 тыс. тонн индейки в год.

В пресс-релизе НАПИ говорится, что «Союзпромптица» завершила первый этап модернизации производственных линий убоя и потрошения птицы и линии вакуумной упаковки, что позволит предприятию нарастить объемы выпуска до 40 тыс. тонн мяса в год. В ближайшие годы компания планируется увеличить масштабы производства вдвое.

В целом по России объемы выросли на 3,34%, до 452,7 тыс. тонн. Потребление мяса индейки в 2025 году составило 2,9 кг на душу населения, отмечают в отраслевой ассоциации.

ООО «Союзпромптица» зарегистрировано в августе 2022 года в Мелеузе, участники рынка связывают компанию с депутатом Госдумы пятого созыва Евгением Туголуковым. В начале 2025 года «Союзпромптица» выкупила у обанкротившегося Башкирского птицеводческого комплекса имени Мажита Гафури (связано с предпринимателем Марселем Юсуповым) бренд «Индюшкин». По итогам прошлого года выручка «Союзпромптицы» составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 278,4 млн руб.

Идэль Гумеров