Нижегородские власти разработали закон о поддержке соотечественников за рубежом

Проект закона об отдельных вопросах поддержки соотечественников за рубежом внесен в заксобрание Нижегородской области. К его реализации подключат органы исполнительной власти и местного самоуправления, следует из проекта закона, опубликованного в базе заксобрания.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поддержка предполагает методическую и организационную помощь организациям соотечественников, правовое сопровождение, развитие связей с властями, поддержку русского языка и культуры.

Также власти будут поддерживать культурные центры, просветительские организации, библиотеки, архивы, музеи, театры и творческие объединения, а также окажут помощь в обучении соотечественников в региональных образовательных организациях и повышении квалификации.

Кроме того, нижегородские власти будут сотрудничать с национально-культурными автономиями соотечественников за рубежом.

Владимир Зубарев