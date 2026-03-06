ЦБ на полгода продлил запрет на снятие наличных в валюте

Банк России продлил на полгода — до 9 сентября 2026 года — ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Это сделано из-за западных санкций, которые запрещают российским фининститутам приобретать наличную валюты западных стран, сообщили в регуляторе.

В ЦБ пояснили, что для граждан, чем валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 мск, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро. Это при условии, что раньше этой возможностью граждане не пользовались.

Остальные средства можно получить в рублях, добавили в ЦБ. Такая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Деньги, размещенные после этой даты, выдаются по курсу банка на дату выдачи.