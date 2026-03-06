Затягивающийся военный конфликт с Ираном вызывает растущую критику в адрес Дональда Трампа не только со стороны его оппонентов, но и среди сторонников. Конфликт президента с Такером Карлсоном и рядом других влиятельных консерваторов не прошел мимо мировых СМИ, которые пытаются понять, к каким последствиям это может привести для Дональда Трампа.

Tagesschau (Гамбург, Германия) Как война с Ираном вызвала раскол среди сторонников Трампа Война против Ирана вызывает много споров среди сторонников Трампа. Христианские националисты борются с христианскими сионистами по поводу ее интерпретации. Христианские сионисты составляют мощный блок в лагере белых евангельских христиан, а значит, и в движении MAGA. Для них речь идет не об Израиле как безопасном убежище и родине для евреев, а о Святой земле, где они после войн последнего времени ожидают второго пришествия Христа. Однако избрали Трампа с обещанием, что он закончит войны и не будет начинать новые. За это он получил поддержку от другой фракции в лагере MAGA, которая крайне враждебно относится к христианским сионистам,— от христианских националистов, которые понимают лозунг «Америка прежде всего» в первую очередь как отказ от какой-либо ответственности перед остальным миром. Трамп может быть равнодушен к назревающему расколу в лагере MAGA. Однако для его потенциальных преемников, таких как Джей Ди Вэнс, внутренняя борьба за направление станет ловушкой. Война за интерпретацию уже раскалывает самых преданных сторонников Трампа.

Associated Press (Нью-Йорк, США) В электорате Трампа, в движении MAGA появляются трещины, ведущие деятели критикуют войну с Ираном Наиболее резкая критика президента Дональда Трампа в начале войны с Ираном исходит от некогда лояльных ему деятелей СМИ, привыкших восхвалять его. Среди тех, кто выразил недовольство,— Такер Карлсон, Мегин Келли и Мэтт Уолш. Это было заметно и в Белом доме, который занял оборонительную позицию в социальных сетях и интервью. Конечно, эти критики составляют меньшинство в медиасообществе сторонников Трампа, где крупнейшие звезды Fox News остаются его поклонниками. Но их слова иллюстрируют влияние консервативных СМИ и то, насколько они ценны для Трампа, когда все работает как хорошо отлаженный механизм, и наоборот, насколько большой проблемой они могут стать, если расколются. Большая часть критики сосредоточена на том, как Израиль повлиял на решение Трампа начать войну.

The Times (Лондон, Великобритания) Трамп борется с MAGA, чтобы «продать» войну в Иране Простые избиратели и высокопоставленные республиканцы относятся к этой кампании довольно прохладно — сможет ли президент доказать их неправоту? В отличие от других войн последнего времени, которые становились непопулярными лишь постепенно, американцы, кажется, с самого начала не испытывали энтузиазма по поводу этой войны. Однако самое важное политическое препятствие находится внутри собственной партии Трампа. Влиятельные голоса внутри партии настроены враждебно. Критика выходит за пределы ожидаемого противодействия любым международным инициативам со стороны Такера Карлсона, бывшего телеведущего Fox News, который остается влиятельным голосом в мире MAGA.

El Pais (Мадрид, Испания) Война в Иране привела к расколу в выступающем за Трампа мире MAGA Часть самых преданных сторонников президента резко критикует его за нарушенные обещания не втягивать Соединенные Штаты в новые войны за рубежом. Уже давно понятно, что идеалы мира MAGA можно сформулировать так: (они поддерживают.— “Ъ”) все, что бы ни сказал их лидер, президент США Дональд Трамп. (После начала войны в Иране.— “Ъ”) некоторые возмущаются невыполненными предвыборными обещаниями и предательством той изоляционистской политики, которую они ожидали от лидера во время второго президентского срока. Но есть и защитники Трампа, готовые ради него на все.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик