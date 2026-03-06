В Ульяновской области Роспотребнадзор добился в суде блокировки табачных сайтов

Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил исковые требования регионального управления Роспотребнадзора о признании незаконной информации о продаже табачной продукции через сайты сети интернет, сообщило в пятницу ведомство.

Как отмечает управление, законом №15-ФЗ (от 23.02.2013 г.) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» запрещена розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, а также кальянами дистанционным способом продажи. По результатам мониторинга в суд были направлены административные исковые заявления о признании такой информации запрещенной, суд удовлетворил их в полном объеме.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что после вступления решения суда в законную силу сведения о сайтах будут направлены в региональное управление Роскомнадзора для последующей их блокировки.

Андрей Васильев, Ульяновск