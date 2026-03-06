В Прикамье школьников будут учить собирать дроны

Школьников 7-9 классов в Пермском крае на уроках труда в рамках модуля «робототехника» будут учить конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на министерство образования Пермского края.

Также ученикам расскажут о развитии беспилотного авиастроения и применении БПЛА. К концу 9 класса школьники должны уметь характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов, описывать сферы их применения, выполнять сборку беспилотного летательного аппарата, а также пилотировать БПЛА и соблюдать правила безопасности.

Сейчас школьники уже изучают конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа на уроках по основам безопасности и защиты Родины в 10 классе. Практические навыки управления дронами получают учащиеся профильных инженерных классов, а также на дополнительных внеурочных занятиях в отдельных школах.