Жителя Татарстана задержали за обман матери участника СВО

В Альметьевском районе завели уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Кузайкино, обманом получившего деньги у матери участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Жителя Альметьевска задержали за обман матери участника СВО

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жителя Альметьевска задержали за обман матери участника СВО

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре житель Кузайкино пришел к 68-летней потерпевшей, чей сын долгое время не выходил на связь. Он предложил помочь в его розыске и заявил, что якобы имеет знакомых, которые могут подготовить документы для освобождения сына от службы.

Под различными предлогами подозреваемый выпросил у женщины 36,3 тыс. руб.

В конце ноября потерпевшей сообщили, что ее сын признан без вести пропавшим. После этого она обратилась в полицию, и мошенника задержали.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он признал вину.

Анна Кайдалова