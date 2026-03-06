Рабочие занялись укреплением опор и заменой плиты Ладожского моста

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подвело промежуточные итоги планово-предупредительных работ на Ладожском мосту, расположенном на 40-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти. По итогам выездного совещания рабочей группы 6 марта дорожники отчитались о выполненных этапах и анонсировали изменение схемы движения на ближайшее время.

Ремонт Ладожского моста рабочими ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ремонт Ладожского моста рабочими ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В настоящее время подрядчик ведет восстановление железобетонных опор и балок пролетного строения, замену части металлической ортотропной плиты, а также демонтаж смотровых ходов и разборку покрытия на тротуарах. Основные работы сосредоточены в подмостовом пространстве, поэтому не видны водителям, но идут непрерывно по графику. На следующей неделе планируется приступить к фрезерованию асфальта и демонтажу гидроизоляции на левой половине проезжей части.

Сейчас на мосту действует ограничение: движение открыто по одной полосе в каждую сторону до 28 марта. На следующем этапе автомобилистам выделят еще одну полосу, но проезд по ней организуют в реверсивном режиме (утром — в город, вечером — из города). Основной этап работ, требующий стесненных условий, планируется завершить до конца 2026 года.

Андрей Маркелов