Зарубежные СМИ: Как США пытаются сдержать мировые цены на нефть?

США вновь разрешили Индии закупать российскую нефть. Это временная мера для восстановления запасов на мировом рынке, заявил министр финансов Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон ожидает, что Нью-Дели также увеличит закупки американского сырья. СМИ уже сообщали, что индийские НПЗ вновь наращивают закупки топлива из РФ. В то же время Белый дом попросит КНР отказаться от энергетического сотрудничества с Москвой, по крайней мере, о таких планах сообщает The Wall Street Journal. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Несмотря на конфликт вокруг Ирана, Вашингтон создает дополнительное давление на энергетическую отрасль Китая, пишет The Wall Street Journal. По данным источников издания, министр финансов США Скотт Бессент хочет обсудить на встрече с вице-премьером Хэ Лифэном сокращение закупок нефти у противников США, прежде всего у России.

Впрочем, такой шаг создал бы много проблем для КНР, которая получает энергоресурсы от своего союзника со значительной скидкой. Поэтому ответные требования Пекина тоже будут весомыми, предполагает издание. Вероятно, он станет добиваться от Вашингтона более четкой позиции против независимости Тайваня, а также уступок по пошлинам и экспортным ограничениям на технологии.

Конфликт на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы энергетической безопасности Китая, замечает Reuters. Мировые цены на нефть выросли уже более чем на 15%, недельный скачок грозит стать сильнейшим с февраля 2022 года. На этом фоне Пекин самостоятельно пытается решить проблему и, по данным агентства, ведет переговоры с Тегераном о безопасном проходе своих танкеров через Ормузский пролив. Через него Китай получает около 45% своего нефтяного импорта. Иран, судя по всему, готов учитывать интересы КНР. В официальном заявлении об ограничении движения судов страна отдельно не упоминалась. Кроме того, один из танкеров прошел пролив после смены владельца на китайского.

США тоже пытаются успокоить рынки и решили выдать Индии временную лицензию на закупки российской нефти, отмечает Bloomberg. Разрешение действует 30 дней и распространяется на сырье, которое было отгружено до 5 марта. По словам министра финансов Скотта Бессента, эта мера позволит смягчить нехватку топлива на мировом рынке, но не принесет Москве большой выгоды, так как касается лишь той нефти, что уже застряла в море.

Впрочем, по данным Kpler, у берегов Азии на танкерах простаивает около 11 млн баррелей российского топлива. Москва также может перенаправить в регион другие суда и неплохо заработает, заключает издание.

Вероятно, лицензия на закупку нефти из РФ — одна из мер, с помощью которых администрация Трампа пытается сдержать рост цен на ресурсы. Министр внутренних дел Даг Бёргам отметил, что также рассматриваются варианты с временным смягчением требований по смешиванию топлива, предоставлением страховок и военного сопровождения для танкеров в Ормузском проливе. Однако эффективность мер сомнительна, отмечает Financial Times. По мнению собеседников газеты, у Вашингтона нет ни достаточного финансирования, ни нужного количества кораблей вблизи Ормуза.