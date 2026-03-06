Песков рассказал об уязвимости Финляндии из-за решений по ядерному оружию

Заявления властей Финляндии о намерении разместить на территории страны ядерное оружие ведут к эскалации напряженности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это заявления, которые добавляют уязвимости Финляндии», — сказал он.

Накануне финское правительство одобрило поправки в закон о ядерной энергетике. Они предполагают отмену запрета на транзит ядерного оружия по территории страны. Законопроект будет направлен на рассмотрение в парламент. Президент Финляндии Александр Стубб поддержал инициативу.