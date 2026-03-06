Умер советский и латвийский режиссер Янис Стрейч

Советский и латвийский режиссер и сценарист Янис Стрейч умер на 90-м году жизни, передает портал LSM.lv.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Смерть наступила 5 марта, причина не уточняется. На счету режиссера 46 работ в 30 проектах, среди них фильмы «Театр», «Осенние розы», «Дитя человеческое», «Наследие Рудольфа» и другие.

Господин Стрейч родился 26 сентября 1936 года в Латвии. В 1963 году окончил режиссерское отделение Латвийской государственной консерватории (мастерская А. Лейманиса), после чего начал работу на Рижской киностудии.

Янис Стрейч занимал пост председателя Союза кинематографистов Латвии в 1991–1995 годах. В 1999 году получил статус почетного члена Академии наук Латвии. В 1976 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР.