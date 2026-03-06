«Горкунов» запустит тепличные комплексы в Новосибирской области и Алтайском крае

ГК «Горкунов» получит средства по программе льготного кредитования АПК от банка для реализации двух инвестпроектов в Новосибирской области и Алтайском крае. Общий объем вложений составит 3,6 млрд руб. Из этой суммы 2,2 млрд руб. — кредитные средства ВТБ, выделенные сроком на восемь лет, сообщила пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирской области предполагается строительство тепличного комплекса для выращивания орхидей фаленопсис. Площадь объекта составит 3,2 га. Объем вложений — 1,7 млрд руб. После выхода на проектную мощность объем производства составит до 2,7 млн растений в год.

В Алтайском крае компания намерена запустить тепличный комплекс площадью 4,8 га по выращиванию хризантем. Инвестиции в проект оцениваются в 1,9 млрд руб. Ожидаемый объем производства составит 8,7 млн цветов в год.

Реализовать оба проекта планируется в 2026 году. Продавать растения компания намерена через федеральные торговые сети.