Восемь грузовиков с нелегальным строительным мусором остановили в Буграх

Комитет экологического надзора Ленобласти совместно с Госавтоинспекцией провел 5 марта рейд на ключевой транспортной развязке во Всеволожском районе — городе Бугры, сообщает пресс-служба ведомства. Именно через этот узел злоумышленники пытаются вывозить тонны строительных отходов для нелегального размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ГАИ и Эконадзора в ходе рейда по грузовикам, перевозящим нелегальный строительный мусор

Фото: Пресс-служба Эконадзора Ленобласти Сотрудники ГАИ и Эконадзора в ходе рейда по грузовикам, перевозящим нелегальный строительный мусор

Фото: Пресс-служба Эконадзора Ленобласти

Как пояснили в ведомстве, сфера обращения со стройотходами остается сложной межотраслевой задачей из-за правовых пробелов и частых попыток фальсифицировать классы опасности мусора. По итогам проверки составили восемь постановлений по федеральной статье за несоблюдение экологических требований (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

За подобные нарушения юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей по региональному законодательству, не считая федеральных санкций. В кузовах грузовиков инспекторы обнаружили грунт с примесями бетона, пластика и арматуры. Еще один протокол оформлен по областному закону за нарушение правил перевозки стройотходов. Основные нарушения — отсутствие транспортных накладных, спецзнаков, QR-кодов, а также неподключение к системе ГЛОНАСС.

Андрей Маркелов