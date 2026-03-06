Минюст США обвинил россиянина в отмывании более $1,2 млн

Минюст США обвинил гражданина России Николая Бузолина в отмывании более $1,2 млн, полученных в результате мошеннической схемы с медицинским оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

По данным следствия, в июле 2025 года Николай Бузолин основал в городе Хьюстоне штата Техас компанию Versiola по производству долговечного оборудования. Как утверждает прокуратура, россиянин открыл 11 различных банковских счетов в кредитных организациях страны с июля по октябрь 2025 года. Господин Бузолин предоставил банкам ложные документы, чтобы скрыть владение и контроль над зарегистрированной компанией, добавили в Минюсте.

Как отметили в американском ведомстве, с августа 2025 года по январь 2026 года компания подала заявки в организации, администрирующие программу Medicare Part C (Medicare Advantage), на более чем $400 млн за якобы поставленное оборудование, которое в реальности пациентам никогда не предоставлялось. В тот же период на основании ложных требований Versiola получила не менее $1,7 млн от страховщиков. По данным Минюста, господин Бузолин и его сообщники перевели более $1,2 млн на зарубежные банковские счета.

После незаконного вывода денег и ликвидации мошеннической схемы компании Николай Бузолин купил билет на рейс до Москвы в одну сторону и пытался скрыться. Сотрудники ФБР арестовали злоумышленника до совершения посадки на самолет. Сейчас господин Бузолин находится под стражей.