Более 900 энергетиков «Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение в праздничные выходные

«Россети Тюмень» обеспечат усиленный контроль состояния энергообъектов на территории Тюменского макрорегиона с 7 по 9 марта. В эти дни будет введен режим технологической тишины и организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала и руководящего состава.



В период празднования Международного женского дня системообразующая энергокомпания приостановит проведение плановых эксплуатационных работ и оперативных переключений на энергообъектах. На особом контроле находятся социально значимые объекты. К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО подготовлены 200 бригад в составе 915 специалистов и 408 единиц спецтехники. При необходимости «Россети Тюмень» задействуют 86 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 15,7 МВт.

Энергетики приняли дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности энергоинфраструктуры, организовано взаимодействие с органами власти и экстренными службами. Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

АО «Россети Тюмень»