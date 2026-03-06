Гособвинение просит усилить приговор бывшему совладельцу пермского порта

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор в отношении бывшего председателя совета директоров и совладельца АО «Порт Пермь» Чарльза Батлера. Оно было зарегистрировано в минувшую среду. Напомним, 25 февраля господин Батлер был признан виновным в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия и гособвинения, являясь совладельцем АО, он организовал хищение активов компании через безвозмездную передачу в собственность подконтрольных ему лиц. Стоимость этих объектов превысила 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Батлер

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Чарльз Батлер

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе прений гособвинение предложило приговорить Чарльза Батлера к девяти годам колонии общего режима, а также оштрафовать на 900 тыс. руб. и удовлетворить исковые требования потерпевших по взысканию ущерба по делу. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием состава преступления. С 2017 года господин Батлер не проживает в России и объявлен в федеральный розыск, поэтому уголовное дело рассматривалось в заочном порядке.

По данным «Ъ-Прикамье», надзорный орган считает приговор слишком мягким. Надзорный орган предлагает усилить наказание до девяти лет лишения свободы и дополнительно назначить штраф. Кроме того, прокуратура считает необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на сумму ущерба, а похищенные земельные участки передать в АО «Порт Пермь».