Перспективы сотрудничества с Бангладеш обсудили в Удмуртии

В Удмуртии обсудили возможные варианты сотрудничества в сельском хозяйстве, химпроме и машиностроении с Бангладеш. Переговоры прошли в рамках рабочей встречи председателя правительства региона Романа Ефимова с торговым советником посольства Бангладеш доктором Хабибулом Хасаном. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Сегодня мы заинтересованы в расширении сотрудничества в таких отраслях, как сельское хозяйство и химическая промышленность. Предстоящий запуск энергоблока атомной электростанции “Руппур” в Бангладеше даст толчок экономике республики. Наши предприниматели готовы расширять партнерство и в сфере приборо- и машиностроения. Кроме того, Удмуртия — один из регионов-лидеров по производству БПЛА. <...> Мы создаем научно-производственный центр Беспилотных авиационных систем (БАС). Наши новейшие разработки готовы предложить и странам-партнерам»,— рассказал господин Ефимов. Отмечается, что в центре «БАС» студенты региона смогут пройти практику и в дальнейшем трудоустроиться.

В ответ на это господин Хасал пригласил компании из Удмуртии открыть в Бангладеш свои представительства, поскольку это государство становится «все более индустриальной» страной. Ведущими секторами экономики страны являются легкая промышленность, создание изделий из кожи, переработка джута и фармацевтика.

Министр экономики республики Анна Слугина также добавила, что некоторые региональные компании готовы наращивать объемы экспорта. К ним относятся «Сарапульский ЗРМ» (предприятие по глубокой переработке рапса), «Арома» (производитель кофе и чая) и «Удмуртагрохим» (продает пестициды и семена кукурузы, зерновых и масличных культур).

Владислав Галичанин