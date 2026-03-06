За год на развитие номерного фонда нижегородских отелей направили 330 млн рублей

В Нижегородской области в 2025 году на развитие номерного фонда в гостиницах разного типа было направлено более 330 млн руб. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время встречи вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

По словам главы региона, в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Нижегородской области ввели в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. В 2026 году будет продолжена работа по созданию объектов некапитальной инфраструктуры для автомобильных туристских маршрутов.

«Мы делаем ставку на аутентичность, проводим масштабные мероприятия, которые привлекают не только гостей, но и самих жителей региона. Фестивали «Столица закатов», «Золотая хохлома», «Арзамасский гусь» уже стали знаковыми для Нижегородской области. Что немаловажно, туризм способствует развитию экономики: это новые гостиницы, новые кафе, новые рабочие места для нижегородцев»,— подчеркнул Глеб Никитин.

Он также напомнил, что за пять лет туристический поток в регион вырос на треть и достиг 5 млн человек в 2025 году. В сфере развития гостеприимства Нижегородская область уже получила более 200 различных наград на культурных и туристических премиях.

Как писал «Ъ-Приволжье», кроме Нижнего Новгорода популярностью у туристов традиционно пользуются Арзамас, Городец, Дивеево и Большое Болдино. С 2027 года 10 населенных пунктов Нижегородской области должны войти в обновленный туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Андрей Репин