Песков: динамика в зоне СВО «хорошо понятна специалистам»

Российская армия продвигается в зоне СВО, наступательная динамика очевидна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам», - сказал господин Песков. Он высказал предположение, что украинская сторона сейчас «чувствует себя некомфортно».

Пресс-секретарь также призвал власти Украины «взять на себя ответственность» и принять решения, необходимые для успеха переговоров по урегулированию.