В Тольятти подросток перевела мошенникам полученную за погибшего на СВО отца выплату

В Тольятти Комсомольский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении тремя местными жителями Белгородской области выплаты за погибшего участника СВО (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, молодые люди, находясь в Белгороде, связались с 15-летней дочерью погибшего военнослужащего и убедили подростка перевести им 3,4 млн руб., полученные семьей в качестве социальной выплаты.

«В ходе расследования уголовного дела прокуратура в судебном порядке добилась взыскания похищенных денежных средств. Благодаря вмешательству надзорного ведомства материальный ущерб семье полностью возмещен»,— отмечается в сообщении прокуратуры.