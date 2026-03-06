Долги владельца связанной с ЖК «Огни Сибири» компании продают за 894 млн рублей

Конкурсный управляющий новосибирского ООО «Инвестиционная компания В2В-девелопмент» Тимофей Чесноков объявил о проведении электронных торгов по продаже прав требования с экс-руководителей — Владимира Булавы и Александра Рудзинского. Сумма претензий составляет 894,3 млн руб.

Согласно опубликованным данным в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), требование основано на постановлении арбитражного суда Новосибирской области от 30 апреля 2021 года. Владимир Булава — единственный владелец общества, Александр Рудзинский выполнял обязанности гендиректора компании в период с 31 декабря 2020 года по 29 января 2021-го.

Торги стартуют 30 марта и продлятся до 23 мая. Предусмотрено одиннадцать периодов снижения цены. На каждом из первых десяти интервалов, длительностью 5 рабочих дней, цена будет уменьшаться на 10% от первоначальной стоимости. Минимальная цена реализации на последнем интервале составит 8,9 млн руб.

Согласно данным ЕГРЮЛ, до 30 декабря 2020 года ООО «Инвестиционная компания В2В-девелопмент» входило в группу компаний B2B-Development, которая является застройщиком жилого комплекса «Огни Сибири».

ООО «Инвестиционная компания В2В-девелопмент» основано в Новосибирске 26 ноября 2012 года в сфере вложений в ценные бумаги. Организация признана банкротом решением арбитражного суда Новосибирской области от 28 апреля 2021 года. Процедуру банкротства инициировала компания «Финправгрупп». Поводом для судебного разбирательства стала задолженность по оплате юридических услуг в размере 395,4 тыс. руб., которую ответчик не смог погасить.

Лолита Белова