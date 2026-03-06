Вернувшегося из Швеции на заработки россиянина осудили за госизмену

Краснодарский краевой суд признал 48-летнего россиянина, постоянно проживающего в Швеции и приехавшего в Россию на заработки, виновным в государственной измене, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 200 тыс. руб.

Злоумышленник был задержан сотрудниками краснодарского краевого управления ФСБ России. Правоохранительным органам стало известно, что мужчина является противником проведения специальной военной операции. В сентябре 2024 года гражданин РФ, находясь в Одессе, перечислил средства на счет военнослужащего ВСУ, который принимает участие в боевых действиях в составе объединения «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ.

Анна Перова, Краснодар