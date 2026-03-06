Самарская галерея «Виктория» открылась после трех лет реконструкции

Галерея «Виктория», которая более 20 лет выставляет современное искусство в Самаре и которая является детищем известного бизнесмена Леонида Михельсона, открылась после реконструкции для посетителей в пятницу, 6 марта. Об этом сообщили представители арт-площадки.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Галерея закрылась на реконструкцию в мае 2023 года. Это было связано с необходимостью расширить выставочные площади, сделать площадку более комфортной и развить новые направления работы.

В обновленном здании главный вход переместился на первый этаж, где также обустроили рецепцию, гардероб, книжный магазин, кофейню и детскую студию. Здесь же оборудована шелкографическая мастерская с немецким станком Thieme, который может выпускать тиражную графику высокого качества.

Основной выставочный зал, площадь которого расширилась до 335 кв. м, разместился на третьем этаже. Также в галерее появился читальный зал с богатой коллекцией книг о современном искусстве.

К открытию обновленного здания «Виктории» приурочили выставку «Самое красивое место, где я когда-либо был». Экспозиция состоит из работ зарубежных и отечественных художников, в том числе, самарских авторов. Выставка посвящена пейзажу в российском и зарубежном искусстве ХХ – XXI веков.

Кроме того, галерея презентовала цикл выставок, инсталляций и арт-практик молодых художников из четырех городов России «Заговор тополей» и инсталляцию Игоря Самолета «Солнышко»: она разместилась на крыше здания.

Накануне открытия «Виктории» стало известно об изменениях в ее руководстве. Людмила Патрати, которая более 20 лет была генеральным директором арт-площадки, стала президентом галереи. А куратор «Виктории» и художник Сергей Баландин занял пост гендиректора.

Как изменилась арт-площадка после реконструкции — в фотогалерее «Ъ-Волга» «Второе рождение "Виктории"».

Георгий Портнов