В Казахстане запретили импорт куриных яиц из ЕАЭС

Минсельхоз Казахстана введет запрет на импорт куриных яиц сроком на шесть месяцев, сообщила пресс-служба правительства республики. Запрет коснется в том числе стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Временный запрет на ввоз куриных яиц на шесть месяцев казахстанское ведомство впервые ввело в апреле 2025 года. Мера была нацелена на поддержку отечественных поставщиков и стимулирование внутреннего производства. В декабре запрет был продлен еще на один месяц.

Казахстанские производители яиц обеспечивают внутренний рынок на 98%, уточняется в пресс-релизе. По итогам 2025 года объем их производства вырос на 2,5%. В Казахстане работают 70 птицефабрик, из которых 34 заняты яйцами.