С посетителя Эрмитажа, севшего на трон Павла I, взыскали почти 1 млн рублей

Калининский районный суд Санкт-Петербурга взыскал 847 тыс. руб. с Александра Дробышева за повреждение исторического трона магистра Мальтийского ордена, принадлежавшего императору Павлу I. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. Инцидент произошел 21 марта 2025 года в зале № 172 Эрмитажа.

Несмотря на запрет, господин Дробышев прошел за веревочное ограждение и сел на трон, чтобы сделать селфи. После замечания смотрительницы музея мужчина встал ногами на подножную скамейку трона, повредив экспонат. Охранники Росгвардии быстро задержали нарушителя.

Экспертиза выявила механические повреждения: деформацию сиденья, разрывы и порезы бархатной обивки, а также трещины на подножной скамье. Суд постановил взыскать с Дробышева 825,8 тыс. руб. на реставрацию и 21,5 тыс. руб. в виде госпошлины.

Трон изготовлен в 1799–1800 годах для российского императора Павла I, который принял титул Великого магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского после захвата Мальты французами осенью 1798-го. После смерти императора в 1801 году кресло сохранилось. В 1946-м из коллекции Музея этнографии народов СССР экспонат попал в собрание Эрмитажа.