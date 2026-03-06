Пермяк выиграл путешествие в Карелию

В 2025 году Карелия вошла в топ-5 самых популярных направлений отдыха россиян. Северный край позволяет посмотреть глубокие озера, погулять по нетипичным пейзажам и посетить популярные достопримечательности. Теперь увидеть острова Валаам и Кижи, рассмотреть множество деревянных храмов может и житель города Перми Роман Юдин. В конце прошлого года он участвовал в новогоднем розыгрыше от федеральной сети магазинов «Супер Лента» и стал одним из трех победителей, кто выиграл путешествие в Карелию, в которое включена даже поездка на особенном ретропоезде.

«Мне, как жителю Перми, очень приятно, когда в розыгрышах всероссийского масштаба побеждают участники из различных городов, и сейчас я радуюсь также за нашего земляка», – поделилась эмоциями Ольга Дическул, дивизионный менеджер по маркетингу магазинов «Супер Лента».

Вручение подарка прошло в магазине «Супер Лента» по адресу: ул. Чердынская, 28, потому что именно там победитель совершил покупку, которая принесла ему победу.

