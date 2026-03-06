Машина ДПС сбила женщину с ребенком в Ленинградской области

Автомобиль ДПС сбил женщину с ребенком в районе Тосно Ленинградской области, передает «Фонтанка». По словам очевидцев, ДТП произошло после обгона патрульной машиной грузовика.

Очевидцы утверждают, что сначала сотрудники полиции сдвинули пострадавшего ребенка с полосы ближе к матери, а затем перенесли на обочину. По словам свидетелей, девочка плакала и жаловалась на боль в ноге и спине; женщина находилась в сознании, однако не двигалась. В ГУ МВД сообщили изданию, что полиция проводит проверку по факту происшествия.

Свидетель аварии заявил РЕН ТВ, что женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по его словам, она шла с ребенком по пешеходному переходу и ПДД не нарушала. Издание 78.ru добавляет, что на асфальте после ДТП заметили бутылки с алкоголем, которые, по словам очевидца, разлетелись по дороге.