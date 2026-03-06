Предлагаемая зарплата за подработку в Прикамье выросла на 43%

За февраль 2026 года на сайте hh.ru было размещено 520 вакансий для подработки в Пермском крае. По информации платформы, предлагаемая медианная заработная плата в прошлом месяце составила 70 тыс. руб. Это на 43% больше, чем в январе, когда она составляла 48,8 тыс. руб.

Максимально при частичной занятости за месяц можно заработать, судя по данным вакансий, 193,6 тыс. руб. Также по информации платформы, компании все чаще готовы привлекать сотрудников не только в стандартные рабочие дни, но и в выходные и праздничные периоды.

Напомним, в начале 2026 года на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос интерес жителей Пермского края к подработкам. Среди 38 тыс. респондентов 46% заинтересованы в дополнительной работе.